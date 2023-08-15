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'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

Eskişehir’de yaban hayat üzerine araştırma çalışmaları yapan Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, uzun uğraşlar sonucunda kırsalda vaşak görüntülendi.

Ekleme: 15.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 15.08.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Emir Özay, yaban hayvanları çeşitliliği üzerinde araştırma çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Yüksek lisans tezini de büyük memeli yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyon ekolojileri alanında yapan Özay, kent merkezinden uzak bir bölgede iki vaşağı kurduğu foto kapanla görüntülerken, fotoğraf makinası ile de o anları fotoğrafladı.

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

“Parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz”

lk kez 2016 yılında fotoğraflayıp kayıt altına aldığı vaşakları o günden beri takip eden Emir Özay'ın şöyle konuştu; “Ülkemizin en güzel türlerinden birisi olan ve parstan sonraki en büyük yabani kedi türümüz olan vaşaklar ülkemizin nadir türlerindendir.

Avrupa Yaban Hayatı Ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) sözleşmesi gereği koruma altındaki bir türümüzdür. Vaşaklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar var.

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

Küresel anlamda nesilleri tehlike altında değil. Fakat ülkemizde oldukça nadir görülen bir türdür. Ayrıca sıkıştırılmadıkları takdirde saldırmazlar ve çoğu zaman kaçmayı tercih ederler.

Daha çok gececil olduklarından dolayı onları görmek çok zordur ormanın hayaletleridir. Ancak onlar kendilerini göstermek istediği zaman biz onları görebiliriz. Vaşakların birçok özelliğini yapmış olduğu değerli çalışmalarla hem türe hem ülkemize katkı sağlayan Dr. Deniz Mengüllüoğlu'ndan öğrendim. Yapmış olduğum çalışma büyük memeli yaban hayvanları üzerine olmasına rağmen vaşaklara ayrı hayranlığım var.

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

Vaşakların doğadaki rolleri çok önemli. Kemirgen nüfusunun kontrol altında tutulmasını sağlıyorlar. Vaşakların yeteri kadar tanıtılmadığını, bu sebepten dolayı insanların onlardan korktuğunu ve insanlarla olan yakın karşılaşmalarında, vaşaklar tarafından kötü sonuçlar ortaya çıktığını hayvanların vurulduğunu biliyoruz.

Bu ve bunun gibi sonuçların daha fazla yaşanmaması için elimden geldiğince vaşakları ve diğer yaban hayvanlarımızı önce yerelden başlayarak tanıtmaya devam edeceğim.”

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

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