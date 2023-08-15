İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 8 saat karanlığa gömülecek! 23 ilçede elektrik kesintisi olacak
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. 23 ilçeye elektrik verilmeyeceği açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda yer alan belirli ilçelerde gerçekleştirilecek kesinti çalışmaları nedeniyle elektrik aralıklı olarak kesilecek. Tek tek saat verildi. Buna göre, bazı ilçelerdeki kesinti süresi ise tam 8 saati bulacak. İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi olacak 23 ilçe...
AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel olarak her gün elektrik kesintisi olacak ilçeleri ve onların mahallelerini paylaşmaktadır. Bugün de yani 15 Ağustos 2023 Salı günü de İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri olacak. İşte o ilçeler ve onlara dair ayrıntılar….
15 AĞUSTOS 2023 SALI AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!
NO: 34984844
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÜLBAHÇE sk / BAKLALI mah BÜYÜK ÇİFTLİK sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984848
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982235
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984706
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, ALAY, ALİHAN, BAYRAK, BİLEN, COŞAR, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜNDOĞDU, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KILAVUZ, KINA, MUALLİM, SARIKIZ, SARVAN, VARDAR, ÖĞÜN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, EĞİK, KARTAL, MUZAFFER, ORHAN VELİ, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34972519
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1853., 1854., 1856., 1919., 1921., 1922., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941. sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981118
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, HİLAL, KARANFİL, ORHAN GAZİ sk / ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, HİLAL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981979
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-180, G-180/1, G-183, G-187, G-220, G-527, G-792 sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982056
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, EREN, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-183, G-184, G-185, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-202, G-209, G-406, G-411, G-522, G-527, G-529, G-530, G-531, G-55, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-584, G-587, G-59, G-590, G-597, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-790, G-792, G-80, G-81, G-82, G-843, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, OZANLAR, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 457., 464., 470., 474., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 492., 494., 495., 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR sk / SULTANİYE mah 609., 617., 624., 689., 705., AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 749., 751., 752., 753., 754., 755., 756., 757., 758., 759., 760., 762., 764., 765., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 776., 777., 778., 779., 780., 781., 7 bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983792
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983000
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKAĞAÇ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34983826
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BESTENİGAR ZİYA, CAMFENER, CAMİ, DEREBOYU, HAZİNE, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, SAĞLIK, TAYYARECİ FEVZİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, ÇARŞIAĞASI, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, TUNÇ ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ, VAPURİSKELESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984811
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, ONARAN, SAMYELİ, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982784
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, TUNA sk / GAYRETTEPE mah HATTAT HALİM sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982889
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 51. sk bölgelerinde 15/08/2023 13:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34981538
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, PEMBE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / ŞEHİT MUHTAR mah BEKAR, KURABİYE, MİS, ZAMBAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34984657
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, MAHYACI, MİS, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34982954
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AYDIN, DOĞAN, FATİH SULTAN, GÜLŞEN, IŞIKLI, KARADUT, KUZEY, SIRAÇ, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır
NO: 34981540
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAMER HATUN mah AYNALI ÇEŞME sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, PEMBE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI sk / ŞEHİT MUHTAR mah BEKAR, KURABİYE, MİS, ZAMBAK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/08/2023 09:00:00 - 15/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34957276
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, KURUDERE, RAMAZAN sk bölgelerinde 15/08/2023 10:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 15 Ağustos 2023 elektrik kesintisi sorgulama!
15 AĞUSTOS 2023 SALI ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!
İSTANBUL, ADALAR
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NİZAM, AÇELYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTANBUL, ATAŞEHİR
Bakım Çalışması
15.08.2023 09:30 - 15:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK PAŞA, GÜVENLİ, ATATÜRK, ORDU, DİLEK AĞACI, MURAT, İKİZLER, YİĞİT, ALINTERİ, MESUDİYE, GÖKTAŞ, ÇOBANOĞLU, NUSRETBEY, VERİL, BEGONYA, MİMAR SİNAN, SELANİK, BARBAROS, AHLAT, KALE ÇIKMAZI, ÇEŞMECİ, MOR AMBER
Bakım Çalışması
15.08.2023 09:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARAJ YOLU, TURGUT ÖZAL, İMAR İSKAN BLOKLARI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BARBAROS, BAŞAK CENGİZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FETİH, SOMUNCUBABA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.08.2023 12:16 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİŞEHİR, ALİ EMİRİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİŞEHİR, ADİL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTANBUL, BEYKOZ
Bakım Çalışması
15.08.2023 10:00 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUR, VATAN, SİRAT ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT ÖNDİL ÇIKMAZI, ŞEHİT RAMAZAN AKMAN, YAYLA ÇİÇEĞİ, YAZICISUYU, ÇALTEPE, NAZARLIK ÇIKMAZI, KİREÇOCAĞI, BEGONVİL ÇIKMAZI, BAŞARI ÇIKMAZI, BOĞAZİÇİ, BOZKIR, DUTLUK, ADAK ÇIKMAZI, ANADOLU, LAHZA, ULUÇINAR ÇIKMAZI, LAGÜN ÇIKMAZI, MERT, SAHUR ÇIKMAZI, NAZIM TUR, SAPAN, SARNIÇ, ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, TEKNİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, FEVZİ PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
RÜZGARLIBAHÇE, ARALIK ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAVACIK, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRKÖY, KEMERTAŞ ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.08.2023 15:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MAHMUTŞEVKETPAŞA, MAHMUTŞEVKETPAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.08.2023 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÜMÜŞSUYU, ÇİFTEHAVUZLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRKÖY, MANOLYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇUBUKLU, ABDAL ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTANBUL, ÇEKMEKÖY
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MERKEZ, ÜSKÜDAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF, NEVRUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALEMDAĞ, GÜLSUYU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, CUMHURİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF, FLORYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF, DAVET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MEHMET AKİF, NEVRUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.08.2023 13:38 'da verilmesi planlanmaktadır.
İSTANBUL, KADIKÖY
Bakım Çalışması
15.08.2023 09:30 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELERARASI, TOPRAKYOL
Bakım Çalışması
15.08.2023 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELERARASI, TOPRAKYOL
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
GÖZTEPE, PINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ACIBADEM, ACIBADEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANPAŞA, SARMAŞIK ÇIKMAZI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SUADİYE, BAŞARAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 14.08.2023 08:50 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, MANDIRA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elektrik kesintilerine dair detaylı bilgi almak için AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet adreslerine göz atabilirsiniz.