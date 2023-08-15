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Beyaz Gazete
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İstanbul'da yapılan denetimlerde 960 şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 960 kişi ve 548 yoklama kaçağının yakalandığını, 50 kişiye de idari işlem yapıldığını açıkladı.

Ekleme: 15.08.2023 - 13:32 Güncelleme: 15.08.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından valilik koordinesinde yapılan asayiş denetimlerinin son 15 günlük istatistikleri açıklandı. Buna göre 1-15 Ağustos tarihleri arasında 36 uygulama noktasında 423 bin 18 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kontrollerde 960 kişi ve 548 yoklama kaçağı yakalanırken, 50 kişiye ise idari işlem uygulandı.

GÜVENLİK UYGULAMALARINDA 125 SİLAH YAKALANDI
Emniyet ekiplerinin yaptığı mekan, araç ve üst aramalarında 107 ruhsatsız tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 306 fişek yakalanırken, 4 bin 547 gram uyuşturucu madde ile bin 131 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında ayrıca 13 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.

50 BİN ARAÇ DENETLENDİ
Yapılan trafik denetimlerinde 31 bin 803 araç, 18 bin 188 motosiklet denetlenirken bin 354 araç, 374 motosiklet ve 278 sürücüye toplam 5 milyon 192 bin 852 lira idari para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinde ayrıca 179 araç trafikten men edilirken 3 çalıntı araç ile üzerinde haciz bulunan 3 motosiklet ele geçirildi.

ESENYURTTA 2 BİN 253 PERSONELLE 90 NOKTADA DENETİM
Asayiş uygulamalarının sonuncusu ise 14 Ağustos Pazartesi günü Esenyurt'ta yapıldı. 21:00-23.00 arasında yapılan uygulamada 2 bin 253 emniyet personeli görev yaptı. 90 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 20 bin 704 kişiye güvenlik taraması yapılırken hakkında arama kaydı bulunan 36 kişi yakalandı. Aramalarda ayrıca 3 bin 102 araç, 324 de denetlendi. Denetimlerde 263 araca toplam 408 bin 614 TL trafik cezası uygulanırken 3 motor ve 6 araç trafikten men edildi.
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