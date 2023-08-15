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HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır

Ekrem İmamoğlu'nun partiler üstü bir ittifak vaadiyle duyurduğu ikinci kez İBB adaylığına ilk yorumu yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, "Bir suda bir defa yıkanılır" ifadesini kullandı.

HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
Ekleme: 15.08.2023 - 17:03 Güncelleme: 15.08.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu delege sistemi karşısında şansı olmadığını anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzünü İstanbul'a çevirdi.

Düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." dedi.

İmamoğlu bu sözlerine, partiler üstü bir ittifak kurarak İstanbul'u ikinci kez kazanacaklarını ekledi.

Bu gelişmeye ilk yorum HDP'den geldi.

"Henüz ittifak konuşma zamanı değil"
Konuya ilişkin Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, önceliklerinin kendi ittifakları olan Emek Özgürlük İttifakı’nı geliştirmek olduğunu belirterek seçim ve ittifak konuşacak zamanın henüz gelmediğini söyledi.

"Bir suda bir defa yıkanılır"
HDP'nin CHP adayları için aday çıkartmadığı seçim dönemlerini hatırlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda bir defa yıkanılır ve bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek."
HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
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