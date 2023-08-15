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Esenler'de korkunç manzara: Ok gibi saplandı!

Esenler'de bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü diş hekimi hafif yaralandı.

Ekleme: 15.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 15.08.2023 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Esenler'de korkunç manzara: Ok gibi saplandı!Alınan bilgiye göre, O-3 otoyolundan İSTOÇ istikametine giden diş hekimi Tuba Altan yönetimindeki 34 EPB 150 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Atışalanı Sapağı'nda aynı yönde seyreden Emirhan Çapraz'ın kullandığı 16 APR 806 plakalı kamyonete çarptı.

Savrulan otomobil bariyerlere saplanırken, sürücü Altan çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Esenler'de korkunç manzara: Ok gibi saplandı!

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ayakta müdahalede bulundu.Şoka giren Altan'ı kaza yerine gelen diş hekimi arkadaşı teselli etmeye çalıştı.

Bariyerlere saplanan otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Esenler'de korkunç manzara: Ok gibi saplandı!
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