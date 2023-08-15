Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 443'üncü gününde

Yurdun güneyindeki aileler evlat nöbetinde.Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanıyor.Yaz-kış demeden evlatlarından gelecek güzel haberi bekleyen anne ve babaların 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direnişi bugün bin 443'üncü gününde. Bir araya gelen aileler ‘teslim ol' çağrısında bulunuyor.Aileler, kentte etkili olan ve 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlat yolu gözlüyor.Annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıldır oğluna hasret olduğunu söyledi.Oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Çağmar, 'Oğlum gel, teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceğim. Kararlıyım, bu mücadeleme devam edeceğim.' dedi.Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.Evladını çok özlediğini aktaran Biçer, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi.Çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Biçer, 'Anneler ve babalar burada perişan oldular. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Kesinlikle orada durmayın, gelin güvenlik güçlerine teslim olun.' ifadelerini kullandı.