Disney Plus'ın skandal Atatürk kararına bir tepki de oyuncu Murat Yıldırım'dan

Sekiz milyon dolar harcayarak çektiği 'Atatürk' dizini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platforma koymaktan vazgeçen 'Disney Plus'a karşı sessizliğe gömülen ünlülerin yanı sıra tepki gösteren isimler de var. Son olarak başarılı oyuncu Murat Yıldırım söz konusu skandal kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Disney Plus'ın Cumhuriyet’in 100. yılı için 8 milyon dolar harcayarak hazırladığı 'Atatürk' dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu platformunda yayınlamaktan vazgeçmesinin yankıları sürüyor.



Karara tepki göstermeyen sözde Atatürkçü ünlülerden Hazal Kaya, Disney Plus’ın skandal kararına ilişkin "Yorum yapacak kadar bilgim yok" dedi.



Oyuncu Birce Akalay da Disney'in kararını görmezden gelerek, "Fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medyadan paylaşırdım!" diyerek bile bile sessiz kaldığını itiraf etti.



"Disney’in Türk dizilerine ihtiyacı var"

Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide rol alan Murat Yıldırım, 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney Plus'ı eleştirdi.



"Bizim Disney Plus'a ihtiyacımız yok" diyen Murat Yıldırım, şu açıklamayı yaptı:



"Disney konusu kapanmayacak anlaşılan. Arkadaşlar şuna açıklık getirelim, bizim Disney’e ihtiyacımız yok. Disney’in Türk dizilerine ihtiyacı var ve o yüzden bu pazara geldiler.



"Atatürk’ün Disney’e hiç ihtiyacı yok"

Daha da önemlisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Disney’e hiç ihtiyacı yok ama bizim Atatürk'e çok büyük ihtiyacımız olduğu bir gerçek."