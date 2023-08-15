  • USD: 27,02 - 27,07
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 7.673,75 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ticaret oldu.

Ekleme: 15.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 15.08.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Günün ilk yarısında düşüş eğilimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan azalarak 7.673,75'e indi. Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatarak, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.
CHP’li isimden İmamoğlu’na füze: Değişim entrika değildir
İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Danimarka'dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Saldırılar için özür dileriz
Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı .
Karlov suikastında flaş gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı…
Camideki skandal görüntülerin ardından gözaltı
Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
İBB'de işçiler greve gidiyor: İstanbul'da çöp krizi kapıda
Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi
CHP'li belediye vatandaşı haraca bağladı! Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar
Ankara Valiliği, Kocatepe Camisi'ndeki ahlaksız fotoğraf çekimine ilişkin soruşturma başlattı.
Memur ve emekli zammı için teklif belli oluyor! Toplu sözleşme zammı 8,5 milyonu ilgilendiriyor
FETÖ'cü firari hakim Necmeddin Özmen tutuklandı
Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraflar: 'Sanat' adı altında dini değerler ayaklar altına alındı
Soyer zamma doymuyor! İçme suyu ve ulaşımdan sonra şimdi de otoparklara zam: İşte yeni tarife
4 buçuk yıllık algı belediyeciliğini Hakan Han Özcan belgeleri ile anlattı
Batan gemiyi terk ediyorlar! Ahmet Davutoğlu yerel seçim kararını açıkladı
15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Trump'a kötü haber: Yeni suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı

Trump'a kötü haber: Yeni suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı

Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

İSKİ duyurdu: 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 20 saat sular akmayacak

İSKİ duyurdu: 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 20 saat sular akmayacak

Kilosu 3000 TL! Burdur’da 3 arkadaş 5 kilo buldular! Sevinçten göbek atıp oynadılar

Kilosu 3000 TL! Burdur’da 3 arkadaş 5 kilo buldular! Sevinçten göbek atıp oynadılar