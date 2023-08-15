Boğaziçi Üniversitesi eyleminde protestocu akademisyen sayısı bire düştü

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasını bahane eden akademisyenler 2 Ocak 2021 tarihinde eyleme başladı.Melih Bulu'ya karşı tepkilerin ardından Bulu'nun görevden alınması da akademisyenleri durdurmadı.Üniversiteye önce vekaleten, ardından yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci de akademisyenler tarafından protesto edildi.Bu eylem, üniversite içerisinde LGBT propagandası ile Kabe fotoğrafı yere serilerek provokasyona kalkışması gibi skandal olaylara da ev sahipliği yaptı.Akademisyenlerin ayakta eylemi üç yılı aşkın süredir devam ediyor.Ancak protestoların 945. günü olan bugün ayakta dikilme eyleminde ilginç bir manzara ortaya çıktı.Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eyleminde bugün sadece bir akademisyenin olduğu görüldü.