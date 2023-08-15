Beştepe'de yatırım toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklama yapması bekleniyor.