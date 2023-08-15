Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı.Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi ile bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.