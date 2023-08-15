AK Parti Ankara'nın acı günü!

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş 72 yaşında hayatını kaybetti.Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ankara'nın Ayaş İlçesi Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, 72 yaşında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Demirtaş, memleketi Ayaş'ın Oltay köyüne defnedildi.Hakan Han Özcan; “Çok kıymetli dava arkadaşımız ve Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hakka yürümüştür. Ankara'mıza ve özellikle Ayaş'a büyük katkılar sunan çok kıymetli bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı.Uzun süredir geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde gören 72 yaşındaki Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, dün hayatını kaybetti. Bugün ilçe de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ayaş'ta hizmet ederken vefat eden ilk belediye başkanı olan Demirbaş'ı cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Zeynep Yıldız ve Osman Gökçek, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ilçe belediye başkanları katıldı. Demirbaş, Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Şeyh Muhiddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildiCenaze töreninde konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a, hem Ankara'mıza hem de Ayaş'ımıza çok büyük katkılar sunmuştur. Son nefesine kadar Ayaşlı hemşehrilerine hizmet etmiştir. Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz ağabeyimize Allah'tan rahmet değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.