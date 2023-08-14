Ağaç A.Ş çalışanlarından İBB önünde eylem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından açlığa ve sefalete mahkum edilen personel isyan bayrağı açtı. İBB iştiraki Ağaç A.Ş. işçileri şantiyelerinden çıktı. İBB tarafından kendilerine layık görülen yüzde 27'lik zammı ve Temmuz zammının Ekim ayına ertelenmesini, en son zammı Mart ayında aldıklarını belirterek İBB ana hizmet binasının olduğu Saraçhane'ye yürüdü. Saat 11.30 gibi Saraçhane'ye gelmeye başlayan işçiler, DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-SEN) öncülüğünde kendilerine ve benzer durumdaki tüm İBB işçilerine dayatılan sefalet ücretine karşı çıkarak her geçen dakika Saraçhane'yi doldurmaya başladı. Zaman zaman halay çeken işçiler, 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' ve 'Hak, Hukuk, Adalet' sloganları attı.Birleşik Tarım Orman Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi AŞ ile konfederasyonumuz DİSK üyesi Genel-İş sendikamız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki hakların, tüm İBB işçileri açısından asgari standart olacağını söylemiş olmasına rağmen, Ağaç AŞ işçileri bu hakların kapsamı dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Biz, Ağaç A.Ş işçilerinin bu yöndeki haklı talepleri karşılanmadığı gibi ne Ağaç A.Ş. ne de İBB yönetimince, hak kayıplarımız görüşülmek bile istenmemektedir. Ağaç AŞ işçileri olarak İBB çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz" denildi.Toplanan kalabalık tarafından yapılan basın açıklamasında ise "Biz, İstanbul'un nefesi park ve bahçelerde çalışan Ağaç A.Ş. işçileri, sefalet ücretinin nefesimizi kesmesine izin vermemek için, nefes alabilmek için Saraçhane'ye geldik" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.*Eylül'de çocuklarımızı okullarına gönderebilmek için, çocuklarımız, öğrenci kardeşlerimiz aldığımız düşük ücretler yüzünden yetersiz beslenme nedeniyle bu eğitim-öğretim yılında da öğrenme güçlüğü çekmesinler diye bugün Saraçhane'deyiz.*Ağaç A.Ş. işçileri, işveren ile sarı sendikaların anlaşarak sendikal yetki süreçlerini yargıya havale etmesine, sonra da danışıklı döğüşlü bitirilmeyen yargı süreçlerinin arkasına saklanarak yıllar boyunca işçileri asgari ücret sarmalına mahkûm etmelerine tahammülü kalmadığı için Saraçhane'deyiz.* Taleplerimiz karşılanana kadar Saraçhane'den gitmiyoruz…