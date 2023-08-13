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Aşk pozu verdiler

Eşi Çağlar Ökten ile Amerika'da tatil yapan Seda Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "sevgilimle" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Ekleme: 13.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 13.08.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Aşk pozu verdiler
Sevilen şarkıcı Seda Sayan, çeşitli konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemlerde evliliği ile konuşulan Seda Sayan, eşiyle tatile çıktı.

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Çift Amerika tatilinde
Sayan bu kez 3,5 milyon takipçili hesabından bu kez tatilden bir kare paylaştı.

Uzun süredir Amerika’da tatil yapan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada konuşuldu.

"Sevgilimle"
Bir diğer yandan Seda Sayan fotoğrafa “Sevgilimle” notunu düştü.

Aşk pozu verdiler
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