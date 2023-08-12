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3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu

Sivas’ın Kangal ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Ekleme: 12.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 12.08.2023 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
3 bin dönümlük buğday tarlası kül oldu
Kangal ilçesi Karataş mevkiinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 3 bin dönüm alanın etkilendiği yangında buğdaylar kül oldu.

Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına köylüler de traktörleriyle müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir traktör de devrilerek hasar gördü.

Yangın sonrası havadan çekilen görüntüler zararın boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 bin ton buğdayın zayi olduğu yangında milyonlarca liralık zarar olduğu tahmin ediliyor.

Yangında yaklaşık 75 dönüm tarlası yanan Vedat Korkmaz, “Olayı haber alır almaz müdahale ettik. Sağolsunlar traktörü olan herkes yardıma koştu. Yaklaşık 3 bin dönüm ekili buğday yandı” dedi.
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