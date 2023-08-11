  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 29,74 - 29,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cam üretim fabrikasında yangın paniği

İstanbul Arnavutköy'deki Akpınar Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında dün sabah henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katındaki matbaa bölümünden başladığı belirtilen yangında işçilerin önce kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştıkları yangın büyüyünce fabrikayı terk ettikleri belirtildi. Alevlerin büyüdüğü yangında, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulansta müdahale edildi.

Ekleme: 11.08.2023 - 13:16 Güncelleme: 11.08.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Cam üretim fabrikasında yangın paniği
Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki matbaa kısmında başlayan yangının üst katlardaki cam üretim fabrikasına yayıldığı belirtildi. Yangınla birlikte Fabrikadaki işçilerin yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundukları fakat alevlerin yayılması sonucu kendilerini dışarıya atarak kurtardıkları kaydedildi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangına, Arnavutköy ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalede bulundu.

Cam üretim fabrikasında yangın paniği

78 İTFAİYE EKİBİ 98 İTFAİYECİ KATILDI

Binaya yayılan yangının 4 katlı cam fabrikasının giriş katındaki matbaadaki kimyasal maddeden kaynaklandığı kaydedildi. Yangınla birlikte patlama sesleri de duyuldu. Fabrikada çıkan ve büyüyen yangına Arnavutköy itfaiyesi ile birlikte çevre ilçelerden 78 itfaiye ekibi ile 98 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yngını kontrol altına almaya çalışkları görüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Cam üretim fabrikasında yangın paniği

'YANGIN KİMYASAL BÖLÜMDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ'

Fabrikada çıkan yangını görüp itfaiye haber veren lokanta işletmecisi Aydın Karakaya, 'Ben lokantada yatıyordum saat 04.00 sıralarında kalkı yemek yaparken fabrikadan dumanların yükseldiğini gördüm. Hemen itfaiyeyi arayıp haber verdim. Çalışanlar fabrikanın alt katındaki kimyasal alanda elektrik kontağından çıktığını söylediler. Sonrada yayılan yangın hemen yanındaki kağıt ve karton fabrikasına sıçramış. Sabah saat 04.30'dan bu yana söndürmeye çalışıyorlar' dedi.
Ümit Özlale'den yerel seçimler için net mesaj: Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu olumsuz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Yol haritasını açıkladı
CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı
İstanbul'da ulaşıma zamlı tarifenin ilk günü: Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık
İBB'nin bina testi çürük çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney’e ağzını açamadı: Bölüm başına bakın ne kadar alıyormuş!
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dünyanın gözü Türkiye'de: Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu
Ticaret Bakanlığı bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot
Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt!
Pençe Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han Yunan basınında! Adım adım bakın nasıl takip ediyorlar?
Milyonları ilgilendiren düzenleme! 6 adımlı vergi reformu
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Faik Öztrak’a patladı: İttifaka bu yüzden karşıyım!
Sözde çevreci Kılıçdaroğlu Menteşe'de suspus! Çimento fabrikasına neden çıt çıkarmıyor
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına yerel seçimlerde komşu olalım
Kılıçdaroğlu'nun oyun alanı 'CHP'! Muhalif ses çıktıkça hıncını oradan alıyor
Malatya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğü 5.3 olarak açıkladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

O göl için kritik uyarı: Sakın girmeyin!

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Dünyada eşi benzeri yok: Bugatti Chiron Super Sport Golden Era'nın yapımı 2 yıl sürdü sadece bir adet üretildi

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Otoda vurgunun önü kesildi! 2. elde fiyatlar düşüyor

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Çin'de kırmızı alarm: Khanun Tayfunu yıkıp geçecek

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor

Perseid göktaşı yağmuru yarın başlıyor