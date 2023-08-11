Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 6 yıla rağmen unutulmuyor.1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül sevenleri tarafından ‘İyi ki varsın Eren' etiketiyle anılıyor.Son olarak Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.Mesajında şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti…Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek.'