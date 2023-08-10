Trabzon son dakika deprem ile gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi haritasında sorgulanan sarsıntı Karadeniz Trabzon açıklarında gerçekleşti. Depremin merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 11.7 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Trabzon deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü listeden takip ediliyor. Peki, 10 Ağustos bugün Trabzon'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...