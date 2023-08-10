Trabzon'da deprem!
Trabzon son dakika deprem ile gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi haritasında sorgulanan sarsıntı Karadeniz Trabzon açıklarında gerçekleşti. Depremin merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 11.7 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Trabzon deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü listeden takip ediliyor. Peki, 10 Ağustos bugün Trabzon'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...
Deprem, 10 Ağustos saat 17.13'te Karadeniz Trabzon merkez üssünde meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki depremin bilgileri araştırılıyor.
Kandilli Rasathanesi depremi yerin 11.7 km altında kaydetti.
TRABZON DEPREM
TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ)
10.08.2023, 17:13:12 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 11.7 km