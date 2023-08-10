  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Valiler Kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımladı. Atama kararları ile birlikte 57 ilin valiliğine yeni isimler atandı. Valiler Kararnemesine göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı
Ekleme: 10.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararda 'Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile aralarında 16 büyükşehirin de olduğu 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valiliğine atandı.

İşte Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'ne göre gerçekleşen atamalar...

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Söz konusu atama kararları:

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,
Ağrı Valisi Mustafa Koç,
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu,
Amasya Valisi Yılmaz Doruk,
Antalya Valisi Hulusi Şahin,
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek,
Artvin Valisi Cengiz Ünsal,
Aydın Valisi Yakup Canbolat,
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl,
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta,
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,
Burdur Valisi Türker Öksüz,
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş,
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar,
Çorum Valisi Zülkif Dağlı,
Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun,
Düzce Valisi Selçuk Aslan,
Edirne Valisi Yunus Sezer,

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu,
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi,
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy,
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti,
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever,
Hakkari Valisi Ali Çelik,
Iğdır Valisi Ercan Turan,
İzmir Valisi Süleyman Elban,
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer,
Karabük Valisi Mustafa Yavuz,

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim,
Kars Valisi Ziya Polat,
Kastamonu Valisi Meftun Dallı
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas,
Kilis Valisi Tahir Şahin,
Kütahya Valisi Musa Işın,
Malatya Valisi Ersin Yazıcı,
Manisa Valisi Enver Ünlü,
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,
Muğla Valisi İdris Akbıyık,

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Muş Valisi Avni Çakır,
Nevşehir Valisi Ali Fidan,
Niğde Valisi Cahit Çelik,
Ordu Valisi Muammer Erol,
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz,

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Samsun Valisi Orhan Tavlı,
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya,
Sinop Valisi Mustafa Özarslan,
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,
Şırnak Valisi Cevdet Atay,
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk,
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım,
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,
Yalova Valisi Hülya Kaya,
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

ATANAN VALİLERE TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen Valilerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılında ülkemizin huzur ve güvenliği için İçişleri ailesi olarak aşkınan çalışıp, aşkınan milletimize hizmet edeceğiz' şeklinde paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan Kentsel Dönüşümde Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
ABB'de 1.5 milyar TL'lik vurgun! Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta bugüne kadar 586 terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti koalisyonu yine dağıttı! O isimden çok net ittifak mesajı geldi: Seçime tek başına…
Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı! CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı
CHP'li Bornova Belediyesi otopark için asırlık ağaçları katletti! Sözde çevreci partinin kirli sicili: 'Yeşil Bodrum betona dönerken neredeydiniz?'
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı
Sözce çevreci CHP’nin gerçek yüzü: En büyük ağaç ve doğa katliamını kendileri yaptılar!
Ekrem İmamoğlu'nun B planı! 'İstanbul' korkusu geri adım attırdı
Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: ''Türkiye'ye çok büyük ilgi var''
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye önünde eylem yaptı!
Erdoğan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası' takdim etti
İstanbul'da manzara değişmiyor! Arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
'Çok yakın zamanda...' diyerek duyurdular: Rusya, KKTC'de konsolosluk faaliyetlerine başlıyor
Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
İzmir’de iş bırakan bırakana! Önce Büyükşehir şimdi de Bayraklı Belediyesi
Emine Erdoğan, 'Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı'nda konuştu
Yunanistan gözünü iki tarihe dikti! Kritik görüşmeler öncesi dikkat çeken Hakan Fidan ayrıntısı
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?
Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! 26 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Elon Musk sinyalini vermişti: Twitter kullanıcılara para dağıtmaya başladı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden! Ayvalık’ta yakalandı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Hatay'dan acı haber geldi: 180 gün sonra kızı ve torununun cenazesine ulaştı

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Kan bağışında 4 kez dünya rekoru kırdı! Tam 470 kez…

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı