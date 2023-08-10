Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 il Valiliğine yeni isimler atandı

Valiler Kararnamesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımladı. Atama kararları ile birlikte 57 ilin valiliğine yeni isimler atandı. Valiler Kararnemesine göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararda 'Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.' ifadelerine yer verildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile aralarında 16 büyükşehirin de olduğu 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valiliğine atandı.İşte Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'ne göre gerçekleşen atamalar...Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,Ağrı Valisi Mustafa Koç,Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu,Amasya Valisi Yılmaz Doruk,Antalya Valisi Hulusi Şahin,Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek,Artvin Valisi Cengiz Ünsal,Aydın Valisi Yakup Canbolat,Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu,Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,Bilecik Valisi Şefik Aygöl,Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta,Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,Burdur Valisi Türker Öksüz,Bursa Valisi Mahmut Demirtaş,Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar,Çorum Valisi Zülkif Dağlı,Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun,Düzce Valisi Selçuk Aslan,Edirne Valisi Yunus Sezer,Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu,Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi,Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy,Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti,Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever,Hakkari Valisi Ali Çelik,Iğdır Valisi Ercan Turan,İzmir Valisi Süleyman Elban,Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer,Karabük Valisi Mustafa Yavuz,Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim,Kars Valisi Ziya Polat,Kastamonu Valisi Meftun DallıKırıkkale Valisi Mehmet Makas,Kilis Valisi Tahir Şahin,Kütahya Valisi Musa Işın,Malatya Valisi Ersin Yazıcı,Manisa Valisi Enver Ünlü,Mardin Valisi Tuncay Akkoyun,Muğla Valisi İdris Akbıyık,Muş Valisi Avni Çakır,Nevşehir Valisi Ali Fidan,Niğde Valisi Cahit Çelik,Ordu Valisi Muammer Erol,Rize Valisi İhsan Selim Baydaş,Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz,Samsun Valisi Orhan Tavlı,Siirt Valisi Kemal Kızılkaya,Sinop Valisi Mustafa Özarslan,Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak,Şırnak Valisi Cevdet Atay,Tekirdağ Valisi Recep Soytürk,Trabzon Valisi Aziz Yıldırım,Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,Yalova Valisi Hülya Kaya,Yozgat Valisi Mehmet Ali ÖzkanZonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğluİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen Valilerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılında ülkemizin huzur ve güvenliği için İçişleri ailesi olarak aşkınan çalışıp, aşkınan milletimize hizmet edeceğiz' şeklinde paylaşımda bulundu.