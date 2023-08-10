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Bakan açıkladı: 7 ayda uçuş rekoru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının yolcu ve uçak trafiğine ilişkin, "İlk 7 ayında 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verdik. Uçak trafiği 1 milyon 216 bin 747 olarak gerçekleşti" dedi.

Ekleme: 10.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 10.08.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan açıkladı: 7 ayda uçuş rekoru!Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı ilk 7 aylık dilimde tüm havalimanlarında iç ve dış hatlarda, uçak ve yolcu trafiğinin arttığını açıklayarak, “Tüm hatlardaki uçak trafiği toplam 1 milyon 216 bin 747, yolcu trafiğinde ise 118 milyon 670 bin 100 kişiye hizmet verildi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım sektörüne yapılan yatırımların ülkeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek, “Havalimanlarımızdaki yolcu ve uçak trafiği her geçen gün artıyor. Ulaşım sektöründe yaptığımız büyük yatırımlar, ülkemizin cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Bu rakamlar milletimize en güzel hizmet verdiğimizi de ortaya koyuyor” dedi.

Bakan Uraloğlu, toplamda 118 milyon 670 bin 100 kişinin havayolunu kullandığını, en yoğun yolcu trafiğinin ise dış hatlarda gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:

“2023 yılı 7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplamda ise 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verilmiştir. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir.”

TEMMUZ’DA UÇAK TRAFİK HAREKETLİLİĞİ

Bakan Uraloğlu, 2023 Temmuz ayı uçak ve yolcu hareketliliğine ilişkin verilere de değinerek, iç hatlarda 85 bin 184, dış hatlarda 95 bin 126, üst geçiş trafiğinde 46 bin 107 uçağın iniş-kalkış yaptığı ve toplamda uçak trafiğinin 226 bin 417'ye ulaştığını söyledi. Uraloğlu, “2023 Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre ise iç hat uçak trafiğinde %10.4 dış hat uçak trafiğinde %10.5 ve toplam uçak trafiğinde %12.9 artış yaşandı” dedi.

TEMMUZ’DA YOLCU HAREKETLİLİĞİ

2023 Temmuz ayı iç hatta 9 milyon 288 bin 727, dış hatta 14 milyon 900 bin 432, toplamda 24 milyon 189 bin 159 yolcuya hizmet verildi.
Yük trafiğinde ise iç hatlarda 95 bin 136 ton, dış hatlarda 343 bin 618 ton, toplamda 438 bin 754 tona ulaştı.
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