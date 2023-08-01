  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.296,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ekleme: 1.08.2023 - 13:43 Güncelleme: 1.08.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'dan yeni rekorBIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,21 puan ve yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,61 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altına gerçekleştiğini vurgulayarak, Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun Yunanistan'ı panikletti! Planı masaya yatırdılar
Muhalefette yerel seçim çatlağı büyüyor... Eski dostlar düşman oldu
İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin tabanını anlattı: Küsse de oyunu verir
İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi