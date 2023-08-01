Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,15 puan azalışla ve yüzde 0,13 değer kaybederek 7.207,81 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 artışla 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.256,61 puana taşıdı.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.