Okulların açılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.