İstanbullular dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada yarın İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar duyuruldu. İzin gününde dışarıya çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ise hangi yolların kapalı olduğunu merak ediyor. 15 Temmuz Vatan Koşusu 9 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Sabah saat 06.00'dan itibaren ise bazı yollar araç girişine kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise belli oldu

İstanbul'da düzenlenecek 15 Temmuz Vatan koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları ve kapalı yolları açıkladı. Vatan koşusu sebebiyle 9 Temmuz Pazar günü sabah saat 06.00'dan itibaren açıklanan yollara araç giriş çıkışı yasak olacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamayla araç sahiplerini uyardı. Çengelköy meydanından yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak. Bu istikameti kullanamayacak sürücüler ise Üsküdar Güzeltepe Caddesi'ni kullanabilirler.Pazar günü hafta sonu iznini erkenden yola çıkarak değerlendirmek isteyenler yarın kapalı olacak yolları araştırıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Açıklama şu şekilde; “09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacakÜsküdar Güzeltepe Caddesi”