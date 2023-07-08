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Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi. AK Parti’de yerel seçimlere giden yolda siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediliyor

Ekleme: 8.07.2023 - 09:56 Güncelleme: 8.07.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 31 Mart yerel seçimlerine güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi. 7 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü kongre ile birlikte parti yönetiminde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen AK Parti'de, yerel seçimlere giden yolda siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediyor. Önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından teşkilatlara yerel seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 il için uyarılarda bulundu. 7 Ekim'de yapılması planlanan AK Parti büyük kongresiyle birlikte AK Parti'nin yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmesi bekleniyor. İl ve ilçe kongreleri ise daha sonra yapılacak. Olağanüstü kongrenin ardından en önemli gündem yerel seçimler olacak. AK Parti tüm enerjisini yerel seçimlere harcayacak.

SİYASAL MESAJLAR İNCELENECEK
2023 seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının analizlerini yapan AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kendisini ve ittifakını başarıya götürecek kodlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda 'Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın' diyerek talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak analiz edilmesini istedi.
Sandık bazlı çalışmaların ağırlık kazanacağı AK Parti'de il il, sandık sandık seçim sonuçları analiz edilecek. Hangi sandıkta kaç puan kayıp yaşandığı sayısal olarak incelenirken, seçmenin verdiği siyasal mesajlar da dikkate alınacak.

Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro

SEBEPLERİ BULUN ÇÖZÜM ÜRETİN
SEÇIM sonuçlarının analizi noktasında oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebinin bulunup çözüm üretilmesini isteyen Erdoğan, 'Vaİandaşın mesajlarını iyi okuyun' diyerek rehavet uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Zafer sarhoşluğuna kapılmayın. 11 büyükşehir olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin. 81 ilin tamamında seçmenin gönlüne girin. İlk günkü ruh ve heyecanla çalışın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini ayağa kısa sürede ayağa kaldıracağız, vatandaşlarımızı sahipsiz, kimsesiz hissettirmeyin' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro
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