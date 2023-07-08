Ünlü isim Özkan Uğur yaşamını yitirdi! Eşi ve oğlundan duygulandıran açıklama

Usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu. Sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu olan Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi tüm sanat camiasını yasa boğarken Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da sosyal medyadan duygulandıran bir açıklamada bulundu.

MFÖ grubunun üyelerinden Usta sanatçı Özkan Uğur tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken ünlü isimden acı haber bugün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter sayfasından usta sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakan Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." Dedi.Usta sanatçının yaşamını yitirmesi tüm sanat camiasını yasa boğdu. Birçok siyasi ve ünlülerden başsağlığı mesajları peş peşe gelirken Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran bir açıklama geldi.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uğur'un ailesi şu ifadeleri kullandı."İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı.Umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun"