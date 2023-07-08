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Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek

Ankara'ya yürüyüşünü sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Halk istememesine rağmen, CHP tabanı istememesine rağmen Atatürk'ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın" dedi.

Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek
Ekleme: 8.07.2023 - 14:24 Güncelleme: 8.07.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Adalet ve Değişim' yürüyüşüne 6'ncı gün devam etti. Özcan, Kızılcahamam çıkışında verdiği molada basın mensuplarına açıklama yaptı. Özcan, 'İnancımız her geçen gün daha artıyor.

Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek

Şurada kaldı 4 gün. Tabii genel merkezdeki panik de buna paralel olarak artmaya devam ediyor. Lütfen genel merkezin kapılarını kapatmasınlar. Partililere evin kapısı kapatılmaz. Bu, kapının önünü göstermek demektir, 'gidin' demektir. Zaten bunu yapmaya çalıştığınızı biliyoruz; ama paniğinizi de anlıyoruz. Ama artık görevde kalmanız mümkün değil.

Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek

Sayın genel başkana sesleniyorum; lütfen attığınız son 10 tweetin altına üşenmeden bir bakın. Kendi tweetinizde konuyla alakası yok; ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor.

Halk istememesine rağmen, CHP tabanı istememesine rağmen Atatürk'ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz. Lütfen gereğini yapın ve çekilin. 4 gün sonra da zaten genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın' dedi.

Tanju Özcan: Genel merkez önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek

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