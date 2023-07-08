Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'