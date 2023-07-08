Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:
'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'
Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:
'Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'