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İzmir'de yaklaşık 200 düzensiz göçmen, operasyonla yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonla Basmane bölgesinde yaklaşık 200 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 8.07.2023 - 12:07 Güncelleme: 8.07.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de yaklaşık 200 düzensiz göçmen, operasyonla yakalandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla Konak İlçesi Basmane semtinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonla birlikte yaklaşık 200 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerden illegal girişi tespit edilenler, yapılan işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Emniyet kaynaklarından operasyonların artarak kararlılıkla devam edeceği bilgisi edinildi.

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