İzmir'de tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde parti yapıldı

İzmir'de gündeme gelen manzaralar hayrete düşürdü.Kentin en eski kiliselerinden biri olan Aziz Vukolos Kilisesi'nde bir parti organizasyonu yapması tepki uyandırdı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan Tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen partide alkol alınarak uygunsuz görüntüler kaydedildi.Bunun üzerine İzmir Rum Ortodoks Toplumu, Konak Basmane'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaşanan uygunsuzlukları dile getirerek yazılı bir açıklama yaptı.Başkan Yorgo Teodoridis'in imzasını taşıyan açıklamada, Gaia Project adlı bir şirket tarafından gerçekleştirilen parti organizasyonunda tarihi kilisede hiç yakışmayan bir şekilde içki içildi, dans edildi ve Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığı belirtildi.İzmir Rum Ortodoks Toplumu'nun açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunularak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:Müslüman dostlarımız, Yahudi dostlarımız, Levanten dostlarımız, İzmirliler, Yerel ve Merkezi yöneticilerimiz MERHABA, İlle de Türkçenin hiçbir dilde benzeri olmayan duygular, tınılar, renkler, kokular, ezgiler taşıyan sözcüğü MERHABA ile başlamak istedik.Önce MERHABA’da buluşup sonra da çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşmak. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok.Öğrendik birbirimizi saymayı. Çoğu kez zor oldu ama bu şehrin evlatları olarak yılmadan hep en baştan denedik birlikte yaşamayı. Hanuka mumlarında, Noel ağacının altında, Paskalya yumurtasında, Kadir gecelerinde bu yurdun insanları için barış, huzur diledik. Her birimiz kendi inancımızın söylediği yoldan Tanrı’ya seslendik: bizi koru, rahmetini esirgeme üzerimizden.Ve şimdi kadim İzmir’in artık sayısı çok azalmış Rum çocukları olarak yaşadığımız derin acıyı paylaşmak için yine sizin sıcaklığınıza sığınıyoruz. Dostlar, kardeşlerimiz; inancımızın mabetlerinden Aziz Vukolos Kilisesi‘nde Gaia Project adlı bir şirket tarafından düzenlenen bir parti organizasyonunda mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz.Boğazımıza oturan yumruyu çıkarıp konuşamıyoruz. Öte yandan, hiçbir şey söyleyemesek bile bizi anlayacağınıza inanıyoruz. Çünkü bugün bizim yaşadığımız şey tarih boyunca çeşitli din mensuplarının uğradığı çeşitli tacizlerden hiç farklı değil. İnsanoğlu hâlâ öğrenmeye çalışıyor diğerinin kutsalına saygıyı. Kardeşlerimiz, tüm dinler kutsaldır. Tüm dinlerin mekanları kutsaldır.Tüm peygamberler kutsaldır ve kutsala nasıl davranılması gerektiği evrensel kurallarla belirlenmiştir. 1886’da inşa edilen Aziz Vukolos Kilisesi de tarih boyunca binlerce insanın derdine derman için, Tanrıya selam için, şükretmek için dua ettiği, sığındığı, aziz tuttuğu bir mekandır. Duvarları yakarışların, duaların izini taşır. İkonaları insanları iyiliğe çağırır yüzyıllardır. Tıpkı camiler gibi, havralar gibi orası da Tanrının evidir. İyiliğin yuvasıdır.Burada verilen partinin görsellerinin farklı dinlerden de olsa tüm İzmirlilerin yüreğini buracağına inancımız tam çünkü Hıristiyan olarak bizler bu görüntülerin camilerde, havralarda sergilenmesinden de çok yaralanırdık. Bizler Hz. İsa’ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa’ya sergilenmesini de kabul edemezdik. Etmemeliyiz.Aksi taktirde insan olma halimiz zarar görür. Aksi taktirde barbarlaşırız. Sevgili İzmir kardeşlerimiz, Ezan, Çan, Hazzan’ın yüzlerce yıldır yan yana Allaha yakardığı bu şehirde ilk kez yaşanan böyle bir olaydan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz. Dostlukla, sevgiyle, minnetle ve her zaman birbirine saygılı bir yaşam umuduyla.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaparak tepki gösterdi.Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır.Geçmişte mabedlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP’nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir.Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar.