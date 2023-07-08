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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "4 Temmuz'da Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 8.07.2023 - 18:15 Güncelleme: 8.07.2023 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri yurt içi, sınır hattı ve sınır ötesinde hain teröristlere nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok. Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan Türk askeri, etkisiz hale getirilenler listesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Öldürülme anları paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anlarını paylaşmıştı.

Bakan Yerlikaya, güzel haberi 'Şehidimizin kadı yerde kalmadı' sözleriyle duyurdu.

Bugün ise Bakan Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonla ilgili yeni detayları paylaştı.

Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Turuncu kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi!

Teröristlerin kimliği belli oldu

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımının sonunda ise şu notu düştü:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek.
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