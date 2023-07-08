Emine Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.



HERKESİN KALBİNDE YER EDİNMİŞTİ



Emine Erdoğan, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her yaştan insanın kalbinde yer edinen, ülkemizin değerli ses ve sinema sanatçılarından Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun."