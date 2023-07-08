Devlet Bahçeli'den sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Bahçeli, şunları kaydetti:"Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."