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Beyaz Gazete
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Devlet Bahçeli'den sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ekleme: 8.07.2023 - 19:43 Güncelleme: 8.07.2023 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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