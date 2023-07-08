Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı
14 Mayıs seçimleri öncesinde "Birleşe birleşe kazanacağız" diyerek algı yürüten CHP'de gelinen noktada bölüne bölüne dağılma dönemi başladı. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, mevcut CHP yönetimine zehir zemberek sözler sarf etti. Bir canlı yayın programında konuşan Baykal, "CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım." dedi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde iki hafta arayla iki ağır yenilgi alan CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.
CHP YÖNETİMİNE SERT SÖZLER
Katıldığı bir canın yayın programında açıklamalarda bulunan Baykal, 'CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının samimiyetten uzak olduğunu da vurgulayan Baykal, ' Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP, her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı.' dedi.
CHP ELE GEÇİRİLMİŞ DURUMDA
CHP'nin ele geçirildiğini ve babasının da bu nedenle sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Baykal, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda.' dedi.
DEĞİŞİM İSTEYENLER DE YENİLGİDEN SORUMLU DEMİŞTİ
Baykal, daha önce yaptığı açıklamalarda ise CHP'de değişim isteğini dile getiren ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. Baykal, 'Kemal Beyin yanından ayrılmayan 2 belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı.
Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup, yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli.' ifadelerini kullanmıştı.