Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde iki hafta arayla iki ağır yenilgi alan CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.Katıldığı bir canın yayın programında açıklamalarda bulunan Baykal, 'CHP'nin bu seçimi kaybetmesinin tek bir nedeni var kuruluş ilkelerinden uzak olması' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının samimiyetten uzak olduğunu da vurgulayan Baykal, ' Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP, her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı.' dedi.CHP'nin ele geçirildiğini ve babasının da bu nedenle sürekli olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Baykal, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine çıkması ve bu yönde partiyi oluşturması. Bu bir kesimde korku yaratıyor. O kesim zaten CHP'yi ele geçirmiş durumda.' dedi.Baykal, daha önce yaptığı açıklamalarda ise CHP'de değişim isteğini dile getiren ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. Baykal, 'Kemal Beyin yanından ayrılmayan 2 belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı.Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup, yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli.' ifadelerini kullanmıştı.