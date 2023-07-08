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CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı

Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı yönündeki bilgi CHP tarafından yalanlandı. Ulukuş, danışmanların toplu şekilde görevden alınmasının ardından dört kez görüştüğü Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sen devam et’ cevabını aldığını söyledi. Söz konusu atamanın "Danışmanların tasfiyesinden önceydi" iddiaları gündeme gelmesi üzerine Gökşen Anıl Ulukuş, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İşte detaylar...

CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Ekleme: 8.07.2023 - 15:29 Güncelleme: 8.07.2023 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Değişim tartışmalarının yaşandığı ana muhalefet partisi CHP'de şimdi de danışman krizi patlak verdi. Her şey Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığını duyurmasıyla başladı. Karara ilk tepki CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den geldi. CHP örgütlerinde danışmanlık yapacak genç kadrolar varken eski Zafer Partili bir ismin atanmasının haksızlık olduğunu söyledi.

CHP TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI!

Krizin derinleşmesi üzerine Kılıçdaroğlu cephesi atama haberlerini yalanlamak zorunda kaldı. Genel Merkez'den '4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır.' denildi.

O KONUŞMAYI İFŞA ETTİ: SEN DEVAM ETTİ

Resmi ataması 31 Mayıs'ta gerçekleşen Ulukuş, CHP'den gelen yalanlamaya ses yükseltti.

Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Genel Başkan'a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere 'Ben hâlâ danışman mıyım?' diye sordum. Her seferinde 'burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.' cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor.

CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı

'Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.' Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP'li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP'nin altı okuyla problemi olanlar CHP'li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP'nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP'yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP'de biri 'Çok Milliyetçi' olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır.'

CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: SÖZÜNE GÜVENMİŞİM

CHP'de yaşanan danışman kaosunun etkileri sosyal medyada ve fondaş medyada da sürdü. Söz konusu atamanın 'Danışmanların tasfiyesinden önceydi' iddiaları gündeme geldi.

Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş, Bu kez Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu.

Ulukuş, şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce Sözcü TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gençlik Kolları Genel Başkanı'na 'Bu atama danışmanların tasfiyesinden önceydi.' dediği söylendi. Bundan sonra bir şey söylemek istemiyordum ama kendimi yalancıya çıkartamam kusura bakmayın. Sizin üçte biriniz yaşındayım ve siyasetiniz yüzünden geleceğimi ipotek altına aldırtmam.

CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı

4 Temmuz'da ben tweet ile duyuru yaptıktan sonra gece telefonda konuşmadık mı? Ben orada sizden KRT yayını ile ilgili izin istediğimde bana orada Sezgin Tanrıkulu ilgili attığım tweetim hakkında soru gelebileceğini söyleyip, kimseyi kırmamamı istemediniz mi? Madem o konuşmamızda söyleseydiniz artık danışman değilsin diye. Sezgin Tanrıkulu size baskı yapınca mı benim danışman olmadığımı söyleme ihtiyacı hissettiniz? 4 Temmuz'dan, 7 Temmuz'a kadar ne beklediniz? KRT sizin değil mi? Niye 5 Temmuz'daki KRT yayınına müdahale etmediniz?

Çok kritik bir hata yapmışım. Tekrar yazılı bir evrak yazın demek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmişim. Sizin için uyku uyumadan mücadele ettim ben. Çabuk unutmuşsunuz.
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