Başkan Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.Erdoğan paylaşımında "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi,