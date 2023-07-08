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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Ekleme: 8.07.2023 - 16:03 Güncelleme: 8.07.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde vatandaşlara htiap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönül yüceliğinde, fedakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz.

Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bayburt Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

'BUGFÜN BU MEYDANDA 40 BİN KİŞİ VAR'

Böylece 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aian bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum.

Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var.

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari ücretle çalışanlardan memurlarımıza kadar her kesime kesime pek çok müjde verdik. Dün de emeklilerimizin maaşları ile ilgili düzenlemeyi Meclis'in onayına sunduk.

2023 yılının ilk 6 ayıdna TÜFE oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadeşe sürüyor, fırsatçılara geçit yok. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek.

'AĞUSTOS'TA PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da misafir ettik. İnşallah Ağustos ayında Sayın Putin'le bir araya geleceğiz.

6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkacağız.'

'MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUK'

Eser-hizmet yok, milletin sıkıntısına çözüm üretmiyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştılkları adamları buhgün diktatör diyerek göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga. Türkiye'de ne olup bittiği umurlarında değil.'
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