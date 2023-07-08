Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun seçim sonrası yaşadıkları şoku hala atlatamadığını kaydetti. Başkan Erdoğan, "7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden bir tanesi bile siyaseti bırakmadı. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Biz yol haritamızı muhalefete göre çizmiyoruz. Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.
'TÜRKİYE ÜZERİNE PLAN YAPANLARIN OYUNLARINI BOZDUNUZ'
Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.
'YAŞADIKLARI ŞOKU HALA ATLATAMADILAR'
Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Yalan ve iftiradan başka ağızlarından başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a şükrediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bizi sever.
Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.
'MEYDANLARDA VERDİĞİ SÖZÜ ANKARA'YA DÖNÜNCE UNUTANLARDAN DEĞİLİZ'
Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik.
'KAZANAMAZSAM BIRAKIRIM DİYENLER SİYASETİ BIRAKMADI'
14 ve 28 Mayıs seçimleri çok partili demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerindendir. Türkiye bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. 28 Mayıs'tan bu yana muhalefette tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerden bir tanesi bile siyaseti bırakmadı. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.'
'BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEPREMZEDELERİMİZ VAR'
'Biz yol haritamızı muhalefete göre çizmiyoruz. Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var.'