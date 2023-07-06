İzzet Yıldızhan'ın acı günü

Sevilen türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine babalık yapan ağabeyi Mahmut Yıldızhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Instagram hesabından ağabeyinin fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan, 'Baba gibi bizi büyüten kıymetli ağabeyim Mahmut Yıldızhan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.Cenazemiz ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.' dedi.