Esenyurt'ta fabrika yangını! ekibi sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir fabrikanın 4. katında ve çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde askılık üreten 5 katlı bir fabrikanın 4. katında ve çatısında bilinmeyen nedenle Yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından dumanlar görüldü.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.