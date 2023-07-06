Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşecek

İsveç için kritik süreç başladı. NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında NATO üyeliğine yönelik kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirildi.Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.Toplantıda, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirildiNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, 'Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim' dedi.Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde;Artık İsveç'in NATO'ya katılma zamanı geldi. Pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşeceğim.PKK bir terör örgütü. İsveç mahkemelerinde terörle mücadele konusunda önemli kararlar aldı. NATO müttefikleri, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyorlarÇözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz