Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) Ankara'da Kalecik ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan duyuruya göre, depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.Saat 21.42 sıralarında meydana gelen depremin derinliği ise 7.42 kilometre olarak belirlendi.Depremin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.