Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) Ankara'da Kalecik ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan duyuruya göre, depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Saat 21.42 sıralarında meydana gelen depremin derinliği ise 7.42 kilometre olarak belirlendi.
Depremin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Saat 21.42 sıralarında meydana gelen depremin derinliği ise 7.42 kilometre olarak belirlendi.
Depremin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.