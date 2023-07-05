  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Stoltenberg’e tebrik

Görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Ekleme: 5.07.2023 - 11:29 Güncelleme: 5.07.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Stoltenberg’e tebrik
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'e devam edeceği görevi için başarılar diledi.

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:

"İttifakımıza katkılar sunacaktır"
NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

2014'te göreve geldi
Norveç'in eski Başbakanı 64 yaşındaki Stoltenberg, 2014'te göreve gelmesinden bu yana NATO’ya bir dizi krizde rehberlik etti.

En son NATO üyelerini Ukrayna'ya destek için bir araya getiren Stoltenberg, savaşın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı.
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu
DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'na: Dağ fare doğurdu
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor