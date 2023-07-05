  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 6.026,12 puandan başladı.

Ekleme: 5.07.2023 - 11:48 Güncelleme: 5.07.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan artışla ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6.003,90 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.076,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,91 artmasını bekliyor.
İmamoğlu'nun Tuzla filmine Şadi Yazıcı'dan cevap
18 ayın en düşük seviyesi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı!
'Derman'ın ilk teslimatı gerçekleştirildi
Dünya Fidan'ın açıklamalarını böyle gördü: Türk etkisi!
Suriyeli sağlıkçı istihdamı iddiasına net yanıt! Bakan Koca algı operasyonlarına son noktayı koydu
DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den ortak liste çıkışı: Biz kimseye gitmedik teklif CHP'den geldi
Muharrem İnce sessizliğini bozdu! CHP'deki değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
Türkiye istedi Yunanistan yaptı: Terör yuvasına kilit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu pes dedirtti! Tepkiler dinmiyor
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Fransa'da kaos devam ediyor: Bir genç daha polis kurşunuyla öldü
İsveç için o tarihe işaret edenlere soğuk duş! Bakan Fidan'ın NATO açıklaması dünya gündeminde: Zaman baskısına boyun eğmek yok
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'na: Dağ fare doğurdu
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları düşüyor

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Avrupa ülkesinde sürpriz karar: Okulda yasaklandı!

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Niğde’de 15 yaşında zorla evlendirildiğini söyleyen kız çocuğu koruma altına alındı

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

Dikkat zehir saçıyor: Türkiye'de bir ilde daha görüldü sayıları hızla artıyor

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

MTV'de yeni düzenleme: Yıl sonuna kadar 2 katına çıkartıldı

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor