Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yan yattı. 13 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 F 1059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, minibüs kavşağa girdiği anda yaya yoluna çarpıp devrildiği, kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan tarım işçilerinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartıldığı anlar yer aldı.