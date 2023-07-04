  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 4.07.2023 - 16:56 Güncelleme: 4.07.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlaması için suçlularla mücadelesini ara vermeksizin sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; ekipler, kentte terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgüyü şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan şüpheli şahıs, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Bakan Koca'dan 'kızamık salgını' iddialarına cevap: Salgın durumu söz konusu değil
CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!
Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!
CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü .
Yunanistan'ın gözü NATO Zirvesi'nde! Yunan basını Erdoğan'ın taviz vermeyeceği 3 maddeyi sıraladı
CHP'de Aytuğ Atıcı'nın görevine son verildi
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor