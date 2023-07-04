Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlaması için suçlularla mücadelesini ara vermeksizin sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; ekipler, kentte terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Emniyet ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgüyü şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve hakkında işlem başlatılan şüpheli şahıs, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.