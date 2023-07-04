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Gram altında yeni rekor

Ons fiyatı ve kurdaki yükselişle gram altın 1.620 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı

Ekleme: 4.07.2023 - 14:17 Güncelleme: 4.07.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Gram altında yeni rekorDün günü 1.603 liradan tamamlayan gram altın bugün 1.620 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, altının ons fiyatında yükselişin 4. güne taşındığını söyledi.

Ons fiyatı bugün yüzde 0.5'lik yükselişle 1.930 dolara çıktı. Dolar/TL'nin 26.06'yı aşmasıyla gram altındaki günlük yükseliş yüzde 1'i buldu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 gerçekleşmesiyle daralmanın sürdüğünü belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Analistler, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini belirtti.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin gelecek dönem politikaları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar, 4 Temmuz 2023 sabahında 26 liranın altında işlem görüyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları;

Dolar 26,052 lira

Euro 28,4267 lira

Sterlin 33,1053 lira

İsviçre Frangı 28,9448 lira

Ruble 0,2936 liradan el değiştiriyor.
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