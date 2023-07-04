Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Ceylan ile DEGAK timleri, halk arasında 'sosyete batığı' olarak adlandırılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş uçağı tarafından batırılan Fransız gemisine dalış gerçekleştirdi.Antalya Yat Limanı'nın 500 metre açığında bulunan, 30 metre derinlikteki 96 metre uzunluğuna sahip Saint Didier batığında, gemi ve içerisindeki askeri malzemeler görüntülendi.Ceylan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Saint Didier'in Türkiye'nin en büyük batığı olarak nitelendirilebileceğini söyledi.Dalış turizmine hizmet veren geminin içerisinde birçok mühimmat olduğunu belirten Ceylan, 'Geminin depolarında tüfekler, bombalar, arabalar var. Saint Didier belki de Türkiye'nin dalınabilir en iyi batıklarından biri. Zaman zaman su bulanık olmasına rağmen dalışımızda bizi güzel karşıladı. DEGAK timleriyle gerçekleştirdiğimiz bu dalıştan keyif aldık, birlikte zamana tanıklık ettik.' diye konuştu.Ceylan, limanda bulunan sivil turistik denizaltı Nemo Primero ile her gün iki kez batığa sefer yapıldığını sözlerine ekledi.Antalya'da 30 metre derinlikteki Saint Didier batığı, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince görüntülendi.İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla işbirliği yapan Fransız Hükümeti, Suriye'ye girip Lübnan'a doğru ilerleyen İngilizlere karşı, bölgedeki birliklerine asker ve mühimmat desteği göndermek ister.Savaşta tarafsız kalan Türkiye kendi topraklarından mühimmatın ve askerlerin geçişine izin vermez. Alman işgalindeki Selanik Limanı'na getirilen mühimmat, Qued Yquem ve Saint Didier adlı ticari gemiye yüklenir.Qued Yquem gemisi, 4 Temmuz 1941 tarihinde Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında Kıbrıs'tan kalkan İngiliz savaş uçağı tarafından batırılır. Kıç tarafına Türk Bayrağı çeken Saint Didier ise, Antalya Limanı'na sığınır.Limanın 400 metre açığında demirleyen gemi, aynı gün saat 16.00 sıralarında 2 İngiliz uçağının hedefi olur. Uçaklardan birinin attığı torpil gemiyi ıskalar ve İskele Mescidi ile gümrük binası arasındaki bölgeye düşer.Patlamanın şiddetiyle Yat Limanı'nda 10-15 metre yüksekliğinde dalga oluşur.İkinci uçağın attığı torpil ise geminin arka kısmına isabet eder. Su almaya başlayan gemi gecenin ilerleyen saatlerinde sulara gömülür.Savaş gemisi batarken, 5 asker yaşamını yitirir. 15'i yaralı 275 asker ise balıkçıların da yardımıyla kurtulur.