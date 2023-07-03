İstanbul'da orman yangını! Ekipler sevk edildi

Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları baş göstermeye başladı.Tüm önlemlere rağmen İstanbul'un Sultangazi ilçesinde orman yangını çıktı.Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın bir anda yayıldı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sürüyor.