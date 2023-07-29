Tarzına beğeni yağdı

Oğuzhan Koç ile boşanmasından kısa bir süre sonra Yunanistan'a giden Demet Özdemir, DJ Sergio ile yakınlaştı. Özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, Adım Farah dizisinin sezon finali yapması ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.Özdemir, The Weeknd konseri için İtalya'nın Milano şehrine gitti. İtalya'daki hayranları tarafından büyük ilgi gören Demet Özdemir fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. İtalya basını da Özdemir'e sosyal medya hesaplarında yer verdi.Konserde çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Özdemir, tarzı ile büyük beğeni topladı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.